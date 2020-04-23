В роддоме Рыбинска после успешных родов врачи обратили внимание на подозрительный кашель у роженицы. Выяснилось, что незадолго до родов у женщины была высокая температура, и она обращалась к медикам. Результат анализа на COVID-19 оказался положительным. Но этот факт беременная решила скрыть.

В роддоме Рыбинска после успешных родов врачи обратили внимание на подозрительный кашель у роженицы. Выяснилось, что незадолго до родов у женщины была высокая температура, и она обращалась к медикам. Результат анализа на COVID-19 оказался положительным. Но этот факт беременная решила скрыть.Ни о чем не подозревающие врачи скорой помощи доставили роженицу в Рыбинскую горбольницу номер 1. Роды прошли нормально. И только в послеродовой палате вскрылся факт болезни. Незамедлительно пациентку поместили в бокс. Медики, а это семь человек, отправлены на карантин. К счастью, других рожениц в это время в отделении не было.В настоящее время, сообщают "Вести Ярославль", молодая мама и младенец переведены в спецстационар для больных коронавирусом.Вместе с тем, в Рыбинске продолжается дезинфекция мест массового пребывания людей. Сегодня продезинфицировали железнодорожный вокзал.Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части регионального МЧС дезинфицировали фасад, перрон, залы ожидания и прилегающую территорию железнодорожного вокзала. С распространением коронавируса борются с помощью хлорсодержащих средств.И сегодня коронавирус подтвердился посмертно у ярославской медсестры. Это 47-летняя медсестра из Нижнего поселка Ярославля. Но причиной смерти в региональном депздраве назвали обострение хронической сердечно-сосудистой патологии. Ситуацию усугубила острая респираторно-вирусная инфекция.