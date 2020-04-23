Спецоперация ФСБ прошла в Санкт-Петербурге. По данным некоторых СМИ, оперативники Федеральной службы безопасности нагрянули с обысками к бывшему депутату Государственной Думы РФ Денису Волчеку.

Спецоперация ФСБ прошла в Санкт-Петербурге. По данным некоторых СМИ, оперативники Федеральной службы безопасности нагрянули с обысками к бывшему депутату Государственной Думы РФ Денису Волчеку.По неофициальной информации, у бывшего парламентария изъяли мобильные телефоны и компьютер, а самого его в спешном порядке увезли в столицу. Эти события якобы связаны с неким уголовным делом, которое расследуют московские следователи, сообщает телеканал "Россия 24".Ни в ФСБ, ни в Следственном комитете России никаких заявлений по этому инциденту пока не делали.Волчека долгое время называли одним из самых влиятельных людей Санкт-Петербурга. Он якобы вместе с другими так называемыми авторитетными бизнесменами контролировал ряд компаний — страховые фирмы, фармацевтический завод и другие организации. Волчек стал депутатом Государственной Думы от партии ЛДПР в 2007 году и переизбирался вплоть до 2016 года. В последнее время, по некоторым данным, занимался бизнесом.