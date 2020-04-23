В США волна заражений коронавирусом, судя по всему, добралась до домашних животных. В штате Нью-Йорк у двух кошек выявлен COVID-19.

В США волна заражений коронавирусом, судя по всему, добралась до домашних животных. В штате Нью-Йорк у двух кошек выявлен COVID-19.Предположительно, домашние животные заразились от хозяев или соседей. У кошек наблюдаются легкие симптомы респираторного заболевания. Отмечается, что это первые подтвержденные случаи заболевания вирусом среди домашних животных в США, сообщает Associated Press, ссылаясь на федеральных чиновников.Доктор Кейси Бартон Бехравеш призвал людей не бояться домашних питомцев, поскольку нет никаких доказательств того, что вирус передается от животных к человеку.Ранее коронавирус был выявлен у тигров и львов в зоопарке Бронкса. Данное явление подтверждает, что COVID-19 могут болеть и животные.