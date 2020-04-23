В Москве на 9,5% сократилось количество сообщений, содержащих признаки преступлений...

В период с 1 апреля по 22 апреля в г. Москве снизилось количество совершенных преступлений. За указанный период на 9,5% сократилось количество сообщений, содержащих признаки преступлений.Реализация комплекса профилактических мер в период проведения профилактических мероприятий привела к сокращению числа фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 47,6%, краж на 29,3%, в том числе из квартир граждан на 62%.Также отмечается сокращение зарегистрированных уличных преступлений, в том числе грабежей на 66,4%, разбойных нападений на 78,3%.На 57% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий и на 59,1% снизилось число пострадавших в ДТП.При этом на некоторых интернет-ресурсах размещены публикации о якобы росте преступности в столице, что на самом деле не соответствует действительности. Уважаемые граждане, не доверяйте непроверенным источникам!Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве