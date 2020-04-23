Злоумышленники проникли в квартиру пенсионеров под видом социальных работников.

14 апреля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Суздальскому району поступило сообщение от 81-летней местной жительницы о совершении кражи денежных средств из квартиры.Три женщины, представившись сотрудниками социальной службы, занимающимися обменом старых денежных купюр на новые, беспрепятственно проникли в жилище к пожилой супружеской паре. Хозяева, не заподозрив обмана, показали сбережения. Пока две женщины отвлекали пенсионеров, третья похитила деньги – более 200 тысяч рублей.Обнаружив пропажу денежных средств, потерпевшие позвонили в полицию. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что передвигались предполагаемые злоумышленники на автомобиле такси. В результате оперативно проведенных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Суздальскому району в тот же день подозреваемые были установлены и задержаны госавтоинспекторами на территории Петушинского района. Три женщины цыганской народности, две из которых жительницы Петушинского района и одна гражданка соседнего государства, были доставлены в отдел полиции города Суздаль. Похищенные денежные средства изъяты.Следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району в отношении указанных граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище в крупном размере).В настоящее время одна из фигуранток арестована, другая находится под домашним арестом, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьей задержанной. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности граждан.