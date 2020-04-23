Меры по борьбе с коронавирусом не позволяют россиянам получить новые документы взамен тех, у которых срок истек или истекает. В затруднительном положении оказались и трудовые мигранты, которым требуется патент для получения работы или у них заканчивается виза. Все эти вопросы государство взяло на контроль. Выдворять из России или штрафовать за просроченные документы не будут.

Меры по борьбе с коронавирусом не позволяют россиянам получить новые документы взамен тех, у которых срок истек или истекает. В затруднительном положении оказались и трудовые мигранты, которым требуется патент для получения работы или у них заканчивается виза. Все эти вопросы государство взяло на контроль. Выдворять из России или штрафовать за просроченные документы не будут.Без документов никого не оставят. Даже в период пандемии коронавируса COVID-19 миграционная служба не прекращает работу. Однако рекомендует максимально использовать портал государственных услуг. Если все-таки решили прийти лично — лучше записаться заранее. Это поможет избежать очередей. А решение некоторых вопросов и вовсе можно отложить. Например, замену паспорта, если срок действия закончился. Никакие дополнительные справки при этом не нужны — пользуйтесь старым до 15 июля. То же касается и получения первого паспорта. Его оформить можно будет летом.Иностранцы, которые не успели уехать на родину до закрытия границ, не останутся без помощи. С 19 марта они могли обратиться с заявлением о продлении срока действия документов."За это время к нам обратились больше 320 тысяч иностранных граждан, из них порядка 158 тысяч — продлили миграционный учет, более 150 тысяч — продлили патент либо разрешение на работу, около 13 тысяч — продлили свои визы. Мы работаем с посольствами и консульскими учреждениями для того, чтобы оказать возможное содействие иностранным гражданам", — отмечает руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.Также пока не будут никого выдворять с территории страны — решения о нежелательности пребывания и депортации отложены до 15 июня. До этого же дня всем иностранцам продлят автоматически срок действия документов, которые сейчас истекают."Это значит, что патенты, разрешения на работу, визы, свидетельства участника программы по оказанию содействия переселению из-за рубежа соотечественников — все эти документы продлеваются автоматически на 90 суток", — объясняет руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.Март-апрель — обычно горячая пора. На сезонные работы в Россию едут трудовые мигранты. Но не в этом году. Из-за коронавируса теперь многие из них вынужденно остались на родине. Но те, кто уже находится в стране, работать при условии необходимых ограничений смогут. Обо всех формальностях обязаны были позаботиться работодатели. Например, заранее оформить разрешение для найма сотрудника с визой. Для граждан ближнего зарубежья это не требуется."Это не касается граждан, которые прибыли в страну в безвизовом порядке. Речь идет о наших соседях — гражданах Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Украины. Без получения патента они имеют право работать", — подчеркивает руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.А вот уведомлять о приеме или увольнении таких граждан по-прежнему надо. Такая информация помогает контролировать миграционную обстановку. А работодателям придется искать новых сотрудников из числа тех, кто остался без работы.