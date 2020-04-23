Главный тренер футбольного клуба Ростов Валерий Карпин прокомментировал слухи о его переговорах с московским Локомотивом. По мнению СМИ, железнодорожники уже несколько недель ведут переговоры с 51-летним специалистом.

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин прокомментировал слухи о его переговорах с московским "Локомотивом". По мнению СМИ, железнодорожники уже несколько недель ведут переговоры с 51-летним специалистом."Как отреагировал на слухи? Улыбался, смеялся. Не понимаю, откуда это берется – всякие новости из неоткуда. У меня контракт с "Ростовом" на пять лет, пока Арташес Владимирович (Арутюнянц, — президент клуба) здесь, никуда не денусь, – приводит слова Карпина канал "Футбольные Биги" в "Яндекс.Дзен". – Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение уйти".Напомним, Карпин возглавил "Ростов" в декабре 2017 года. Под его руководством "желто-синие" провели 70 матчей – 28 побед, 21 ничья и 21 поражение.Чемпионат России, как и большинство лиг, приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. "Ростов" в последнем перед перерывом матче дома уступил "Локомотиву" (1:3) и с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.