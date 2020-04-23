Сервис объявлений Юла запустил функцию торгов. Теперь продавец и покупатель могут поторговаться прямо онлайн. Мессенджер Viber запустил функцию исчезающих сообщений, а Huawei в который раз уличили в фотоподлоге: снимки, сделанные профессиональной камерой, выдавали за смартфонные.

Сервис объявлений "Юла" запустил функцию торгов. Теперь продавец и покупатель могут поторговаться прямо онлайн. Если продавец изначально готов немного уступить, то под объявлением появится кнопка "торговаться". Кликнув на нее, можно предложить продавцу свою цену. Он в ответ может согласиться или продолжить переговоры. Причем в рамках торга продавец может предложить сразу несколько товаров и продать их в рамках одной сделки. Правда, пока опция не распространяется на вакансии, услуги, недвижимость и автомобили.Надо сказать, что возможность торговаться всегда была важным элементом любого сайта с объявлениями. С другой стороны, как говорят, продавцов часто раздражали многочисленные требования потенциальных покупателей снизить цену без конкретных предложений. Раньше эта процедура часто происходила лично, уже при встрече. Теперь в условиях самоизоляции стало трендом встреч избегать, и виртуальные торги позволяют заключать сделки на расстоянии, в том числе и проводя оплат через ту же "Юлу".Вообще виртуальные торги — вещь для интернета очень старая. Один из крупнейших сайтов объявлений сегодня — eBay — начинался в первую очередь как интернет-аукцион. Правда, изначально там предлагалось делать ставки на товары, и лот доставался тому, кто предложит самую высокую цену.***Мессенджер Viber добавил функцию исчезающих сообщений. В чате можно выбрать период времени, в течение которого к сообщению можно будет вернуться. Вариантов много — от нескольких секунд до нескольких дней. Это подходит для отправки любой конфиденциальной информации, например — паспортных данных для заказа билетов.Такая функция уже есть в Telegram, там можно настроить автоматическое уничтожение сообщений, но только в секретных чатах. А вообще ее сделал популярной мессенджер Snapchat — там можно было отправлять исчезающие видео и фото. Эту опцию стали использовать американские подростки для обмена интимными фотографиями. А сейчас отправлять исчезающие фото и видеосообщения можно и в Instagram.Довольно давно ИТ-издания пишут, что аналогичная опция должна появиться и в WhatsApp — самом популярном, в том числе и в России, мессенджере. Однако пока она доступна только в бета-версии программы. Там автоматическое удаление сообщений можно подключить и для групповых чатов, и для личного общения. Когда эта опция станет доступна для всех — пока неясно.***Huawei вновь уличили в подлоге. На этот раз — в анонсе конкурса мобильной фотографии на китайском портале Weibo. В нарезке как минимум один снимок, как выяснилось, сделан вовсе не смартфоном Huawei, а камерой Nikon за 3000 долларов с дорогущим светосильным сверхширокоугольным объективом. По иронии, обнаружил подлог лауреат аналогичного конкурса фотографий, но сделанных на iPhone.Apple, кстати, по ощущениям — чуть ли не единственная компания, которая на таких подлогах не попадалась. В разное время на использовании в рекламе профессиональных фото ловили и Samsung, и Nokia — она вообще была родоначальником таких скандалов. 8 лет назад на кадрах, снятых вроде как смартфоном, случайно в отражении разглядели целую съемочную группу с профессиональной техникой.Huawei же попадает в такие истории вообще с незавидной регулярностью. Что, наверное, обидно, потому что снимают их флагманские смартфоны и правда очень хорошо. Как, собственно, и "самсунги", и тогдашне "нокии". Но вот на уровне исполнителей рекламных контрактов получается иногда немного стыдно.