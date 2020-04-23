23.04.2020

2020-04-23 09:30:05

Владимирцы еще могут успеть подать заявку на всероссийский конкурс Доброволец России

Осталась неделя до подачи заявок на всероссийский конкурс "Доброволец России". Это главный конкурс добровольческих проектов. Он выявляет лидеров и поддерживает их инициативы.

Это возможность для молодежи выйти на новый уровень, найти единомышленников, партнеров, тиражировать свой проект на всю Россию. "Добровольцы России" - главный волонтерский интернет-ресурс страны. Он поддерживает такие проекты как "Дорогою добра", "Сохраним планету вместе" и "Страницы истории". Школьники, студенты поддерживают экологию, знания, ветеранов и просто добрые дела. Подача заявок закончится 30 апреля.