Грузинские власти продлили жесточайшие карантинные меры в стране. Об этом рассказала предприниматель из Тбилиси Екатерина Коваленко в прямом эфире программы 60 минут.

Грузинские власти продлили жесточайшие карантинные меры в стране. Об этом рассказала предприниматель из Тбилиси Екатерина Коваленко в прямом эфире программы "60 минут".По ее словам, на территории Грузии введен комендантский час, никто не может выходить на улицу с 21:00 вечера до 06:00 утра. "Это одна из мер чрезвычайного положения в стране", — отметила она.Коваленко рассказала, что целый месяц живет в изоляции. "Я живу в месте, которое находится на горе, за все это время вышла на улицу пять раз. Гуляю у дома с детьми то на стройке, то на горке", — иронизировала жительница Тбилиси.Коваленко призналась, что поддержала решение грузинских властей о введении карантинных мер. "Грузия была одной из первых стран, которая ввела строгие меры", — уточнила она."Сейчас же действует запрет на передвижение на личном транспорте. Он действовал неделю, его ввели для того, чтобы ограничить поток людей, которые пойдут на Пасху в церковь. Все ждали, что его отменят, но продлили еще на неделю", — рассказала предприниматель.По ее словам, у многих людей случилось "детское отчаяние". "Потому что никто не объясняет, почему это делается. Стало невозможным заказывать доставку еды на дом. Раньше один член семьи мог выехать в магазин, купить продукты один раз в две недели или сделать их доставку", — сообщила Коваленко.Также она добавила, что ее семья никуда не может выехать. "Все крупные города закрыты, многие хотели уехать на море в Батуми или в горы в Сванетию. Но уже неделю действует этот запрет", — сказала бизнесвумен.