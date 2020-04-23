Максимальный размер льготного ипотечного кредита под 6,5% на новостройки составит 3 миллиона руб. для 81 региона России и 8 миллионов руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отмечено в поручении президента Владимира Путина правительству.

Максимальный размер льготного ипотечного кредита под 6,5% на новостройки составит 3 миллиона руб. для 81 региона России и 8 миллионов руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отмечено в поручении президента Владимира Путина правительству.Правительство разработало меры поддержки строительной отрасли. В частности, принята ипотечная программа, в рамках которой до 1 ноября 2020 года граждане могут получить ипотечные кредиты в размере до 3 миллионов руб., в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 8 миллионов руб. по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита.Банки начали принимать первые заявки и выдавать ипотечные кредиты.Путин поручил правительству предоставить госкорпорации "ДОМ.РФ" госгарантии на 50 миллиардов руб., которые позволят привлечь кредиты на покупку стандартного жилья у застройщиков. Затем жилье продадут гражданам.Правительство обязано обеспечить доступность кредитов для застройщиков, которые строят многоквартирные дома со сроками ввода в строй в 2020-2021 годах. Доступность можно обеспечить в том числе путем субсидирования ставок по кредитам для застройщиков. Стройкомпании получат такую поддержку, если сохранят численность персонала и предоставят гарантии достройки домов в срок.Президент поручил докапитализировать на 30 миллиардов руб. (из бюджета) Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Деньги пойдут на восстановление прав обманутых дольщиков. Срок исполнения поручений — до 1 мая 2020 года.