В этом году популярный социально-культурный проект будет посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

25 апреля Владимирская область присоединится к Всероссийской акции «Библионочь-2020», которая впервые пройдёт полностью в Интернет-пространстве. В этом году популярный социально-культурный проект будет посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Акция состоится в формате онлайн-марафона «#75словПобеды», который стартует 25 апреля в 16:00 на официальной площадке «Библионочи» и продлится до 9 мая.Запустят марафон известные актёры, писатели, деятели культуры и спорта. В эфире они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из книг времён Великой Отечественной войны.Затем эстафету примут российские библиотеки. Владимирская областная научная библиотека подготовила фрагмент из книги «Юкин» с рассказом о жизни и судьбе народного художника России Владимира Яковлевича Юкина, участника Великой Отечественной войны. А далее любой желающий сможет присоединиться к марафону «#75словПобеды». Запишите видео, на котором вы читаете памятный отрывок из письма с фронта или книги о войне, выложите в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды, но не ранее 25 апреля. В комментариях к ролику расскажите, почему выбрали именно этот текст. Самые интересные, запоминающиеся видео окажутся на странице акции. Подробные условия участия в марафоне – на официальной странице сайта «Библионочь-2020. Память нашей Победы».Результатом марафона станет «полка» Библиотеки Победы с воспоминаниями, историями и материалами участников в Национальной электронной библиотеке.Постоянных участников владимирской «Библионочи» ждёт подарок: ретроспективный показ ярких моментов праздничных ночей за 8 лет акции. Зрители вновь увидят красочные танцевальные открытия в исполнении Студенческого камерного балета «ГЕСТУС» ВлГУ, концерты певца и композитора Алексея Молдалиева, яркие музыкальные и танцевальные номера разных стилей и направлений, демонстрацию моделей авторской одежды, лазерные и огненные шоу, многое другое.Показ праздничного калейдоскопа начнётся на сайте областной научной библиотеки и в группах библиотеки в социальных сетях в 20:00.Собственную интересную программу готовит областная библиотека для детей и молодёжи. С 18:00 до 24:00 в режиме нон-стоп на официальной странице библиотеки ВКонтакте , а также на сайте библиотеки будут транслироваться уникальные видеоматериалы, посвящённые Великой Победе.Сотрудники библиотеки временно переквалифицировались в режиссеров, операторов, монтажёров и ведущих – тщательно и бережно подбирали наполнение «Библионочи», в условиях самоизоляции вели поиск материалов, архивных записей и воспоминаний, привлекали к созданию эпизодов акции своих родных, друзей и постоянных читателей. В итоге удалось создать уникальную, во многом очень личную, программу.Онлайн-мероприятия начнутся в 18:00 с «Библиосумерек» для читателей от 6 лет. Юные владимирцы смогут принять участие в виртуальных мастер-классах и своими руками сделать праздничную картину, открытку, бумажных журавлей и многое другое. В 19:30 начнётся трансляция специально снятых к тематической «Библионочи» роликов и книжных видеообзоров, пройдёт открытие виртуальной выставки «Владимирская область в годы Великой Отечественной войны». В финале первой части онлайн-марафона состоится показ спектакля «Полынная ёлка» по мотивам произведения детского писателя Ольги Колпаковой.В 22:00 начнётся непосредственно «Библионочь». Её мероприятия рассчитаны на молодёжную и взрослую аудиторию (16+). Участников ждёт презентация проекта «Идентификация» владимирского фотографа Алёны Ручан, интерактивная фотовыставка с рассказами об участниках войны, трансляции роликов, в которых владимирцы рассказывают о своих родственниках-фронтовиках. Владимирские поэты прочитают стихи о Великой Отечественной, а музыканты исполнят песни военных лет.Подробная программа мероприятия доступна на сайте Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи – .Областная специальная библиотека для слепых в группах в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Фейсбук» в 17:00 презентует сборник литературных произведений владимирских авторов с инвалидностью «Не погаснет пламени свеча».В 18:00 библиотека предложит послушать аудио-хроники «Голоса истории» – рассказы ветеранов, участников войны-инвалидов по зрению. В 19:30 состоится запуск онлайн-голосования «Выбор читателя-2020», в ходе которого можно будет выбрать наиболее впечатлившую их книгу, фильм или трансляцию.С 20:30 будет работать виртуальная книжная выставка «Салют Победы не померкнет». В 21:30 начнётся презентация областного инклюзивного конкурса творческих работ «Помним. Славим. Гордимся» для людей с ограниченными возможностями здоровья.Муниципальные библиотеки в городах и районах области также примут участие в «Библионочи-2020».