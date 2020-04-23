Там устранили все санитарные нарушения

Ленинский районный суд города Владимира разрешил рынку на Чайковского возобновить работу с 22 апреля. Там устранили все найденные ранее санитарные нарушения.Рынок, как и большинство организаций в сфере продаж, имел право работать во время введённого режима повышенной готовности из-за коронавируса. 13 апреля сотрудники Роспотребнадзора закрыли торговую точку на 30 дней, потому что нашли там несколько нарушений мер предосторожности, например, сотрудников с признаками ОРВИ на рабочих местах.Владельцы рынка ООО «Биллион» устранили все нарушения, что подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора. В итоге суд разрешил рынку открыться досрочно.