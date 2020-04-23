Больше всего больных - в Петушинском районе

23 апреля во Владимирской области подтверждено 46 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в регионе сейчас 339 заражённых коронавирусом.По данным регионального управления Роспотребнадзора, 16 новых инфицированных были выявлены в Петушинском районе, 13 – в Кольчугинском, 6 – в Гусь-Хрустальном, 5 – в Александрове, по 2 – в Ковровском районе и во Владимире, и по одному заболевшему прибавилось в Судогодском и Киржачском районах.Петушинский район по-прежнему идёт в лидерах по количеству заражённых в регионе – 71 человек:54 – в Коврове;44 – в Муроме;34 – во Владимире;31 - в Александрове;25 – в Гусь-Хрустальном;25 – в Кольчугино;21 – в Юрьев-Польском;12 – в Киржачском районе;7 – в Собинке;7 – в Судогде;2 – в Камешково;2 – в Вязниках;2 – в Меленках;1 – в Радужном;1 - в Гороховце.Сотрудники Роспотребнадзора делают всё возможное для определения круга лиц, контактировавших с новыми заболевшими COVID-19.