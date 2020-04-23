Пандемия коронавируса подтолкнула экспортно-зависимую экономику Южной Кореи к ее крупнейшему сокращению с 2008 года в первом квартале, поскольку меры самоизоляции ударили по потреблению, и мировая торговля упала.

Пандемия коронавируса подтолкнула экспортно-зависимую экономику Южной Кореи к ее крупнейшему сокращению с 2008 года в первом квартале, поскольку меры самоизоляции ударили по потреблению, и мировая торговля упала.Министр финансов Хон Намки заявил, что четвертая по величине экономика Азии должна готовиться к еще большему шоку со второго квартала, поскольку спрос со стороны основных торговых партнеров резко падает.Валовой внутренний продукт страны уменьшился на 1,4% в первом квартале по сравнению с предыдущим кварталом, по данным Центрального банка страны, сообщило Reuters. Подчеркивая проблемы внутреннего спроса, частное потребление сократилось на 6,4% за квартал, что является худшим показателем после спада на 13,8% в первом квартале 1998 года во время финансового кризиса в Азии."Экономика, скорее всего, сократится еще как минимум на четверть, поскольку для экспорта продолжатся тяжелые времена, — сказал Мун Чон-хуэй, экономист из KB Bank. — Потребление улучшится, особенно на фоне увеличения бюджетных расходов, но пострадает экспорт основных товаров, включая продукты нефтехимии".Экспорт Южной Кореи в первом квартале сократился на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, а инвестиции в строительство и капитальные вложения выросли на 1,3% и 0,2% соответственно. Экспорт за первые 20 дней апреля упал почти на 27% в годовом исчислении, и поставки будут сокращаться в ближайшие месяцы, поскольку ведущие торговые партнеры, такие как Европа и Соединенные Штаты, остаются в закрытом положении.Пак Ян Сю, генеральный директор BOK, заявил на брифинге для прессы, что экономика переживает тяжелую борьбу за восстановление роста, и траектория "зависит от серьезности слабости глобального спроса и внутреннего спроса". Инвесторы опасаются, что спад в китайской экономике может серьезно повлиять на глобальный рост и спрос на ключевые экспортные товары Южной Кореи, включая чипы памяти и продукты нефтехимии.