Блогер, участник Последнего героя на ТВ-3 Михаил Еремеев прокомментировал Дни.ру появившееся в Сети откровенное видео. На нем Ксения Собчак и Константин Богомолов находятся в ресторане.

Блогер, участник "Последнего героя" на ТВ-3 Михаил Еремеев прокомментировал "Дни.ру" появившееся в Сети откровенное видео. На нем Ксения Собчак и Константин Богомолов находятся в ресторане.Ранее скандально известная ведущая обнародовала ролик, на котором крупным планом снята ее обнаженная грудь, которую ласкает ее супруг-режиссер. Еремеев отметил, что Ксения Собчак – скандальная и очень умная телеведущая, которая знает, как спровоцировать публику."Но даже я, понимая все это, крайне удивился, когда увидел их откровенно видео с мужем", – отметил блогер. Он констатировал, что в ролике показано красивое декольте, сексуальный бюстгальтер и мужественная рука, трогающая возлюбленную.По словам Еремеева, для него эта картинка оказалась слишком эротичной. "Я – далеко не консерватор, но все же считаю, что видео выглядит пошло", – вынес он вердикт. По мнению собеседника "Дни.ру", все же даже самые бурные эмоции так откровенно транслировать не стоит.Напомним, судя по комментариям в "Инстаграм", подписчики неоднозначно восприняли столь интимное видео. Одни высказали восторг, другие – удивление, а третьи и вовсе отвращение, посоветовав заниматься этим не в публичном месте, а дома.