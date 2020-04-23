Выручка Mail.Ru Group по МСФО выросла в I квартале на 14,3% в годовом выражении до 22,332 миллиарда руб., сообщает компания. Чистая прибыль сократилась на 22,2% до 2,203 миллиарда руб.

Выручка Mail.Ru Group по МСФО выросла в I квартале на 14,3% в годовом выражении до 22,332 миллиарда руб., сообщает компания. Чистая прибыль сократилась на 22,2% до 2,203 миллиарда руб.Показатель EBITDA увеличился на 4,1% до 5,729 миллиарда руб. Задолженность составила к 31 марта 11,422 миллиарда руб.В том числе выручка от рекламы выросла в январе-марте на 9,3% до 8,553 миллиарда руб. Доходы от игрового ММО-сегмента (массовые онлайн-игры) увеличились на 11,5% до 7,173 миллиарда руб.Выручка от платежей за социальные услуги (Community IVAS) выросла на 10,6% до 4,646 миллиарда руб., от прочих услуг — на 80,8% до 1,96 миллиарда руб.