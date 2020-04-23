Собственную мультимедийную платформу, позволяющую смотреть через интернет эфирные каналы, бесплатные онлайн-каналы и пользоваться по подписке сервисом КиноПоиск HD разработал Яндекс. Об этом сообщили Вестям.Ru в пресс-службе компании.

Собственную мультимедийную платформу, позволяющую смотреть через интернет эфирные каналы, бесплатные онлайн-каналы и пользоваться по подписке сервисом КиноПоиск HD разработал "Яндекс". Об этом сообщили Вестям.Ru в пресс-службе компании.Платформа основана на операционной системе Android и уже используется в телевизорах бренда DEXP, продающихся в магазинах сети DNS. В будущем ее начнут использовать некоторые модели телевизоров Hyundai, Leff, AMCV, YUNO и других брендов. Всем покупателям таких телевизоров "Яндекс" подарит трехмесячную подписку "Яндекс.Плюс".Мультимедийная платформа "Яндекса" позволяет смотреть эфирные телеканалы и пользоваться всеми возможностями Smart TV в едином интерфейсе. Телевидение, фильмы, сериалы и видео из интернета (доступны 200 бесплатных каналов "Яндекс.Эфира") можно смотреть, не переключаясь между разными источниками контента. В телевизионной операционке "Яндекса" есть и обязательный для любого Smart TV YouTube, а также приложения онлайн-кинотеатров Ivi, Megogo, Okko, Tvigle и TVzavr.На платформе реализован сквозной голосовой поиск по всем видео, позволяющий искать по названию, жанру или актёру. Кроме того, есть система рекомендаций, основанных на истории просмотра и других сведениях о пользователе, которых у поисковика немало. А чтобы родители могли оградить детей от нежелательного контента, предусмотрен специальный детский режим. В нем видео, помеченные как подходящие для детей старше 12 лет, можно просмотреть, лишь введя ПИН-код.Активные действия на рынке телевизионного контента "Яндекс" развернул в прошлом году. Тогда компания представила сервис "Эфир", объединяющий телевидение, видеохостинг и рекомендательную платформу, а также медиаплеер "Модуль" с интерфейсом HDMI.