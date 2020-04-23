Сборная Южной Кореи по санному спорту планирует провести тренировочные сборы в Сочи. Об этом сообщает ГТРК Вести Сочи со ссылкой на главного тренера команды Олега Демченко. Напомним, ранее он готовил участников российской команды, но в 2018 году возглавил южнокорейскую сборную.

Сборная Южной Кореи по санному спорту планирует провести тренировочные сборы в Сочи. Об этом сообщает ГТРК "Вести Сочи" со ссылкой на главного тренера команды Олега Демченко. Напомним, ранее он готовил участников российской команды, но в 2018 году возглавил тренерский штаб национальной южнокорейской сборной.Отметим также, что он является братом серебряного призера Олимпийских игр Алберта Демченко. Решение о подготовке азиатских саночников на санно-бобслейной трассе "Санки" тренер принял, так как считает, что она - одна из лучших в мире."Здесь самый качественный лед в мире, в особенности в начале сезона. Если это будет возможно, осенью мы обязательно проведем сборы в Сочи. В этот период ни на одной трассе в Европе льда еще нет, исключение — Лиллехаммер и Сочи. На сочинский трек мы приезжаем уже на протяжении двух лет подряд, в октябре", — говорит наставник команды Южной Кореи.