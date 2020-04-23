Министерство юстиции РФ проработает возможность включения в КоАП штрафов за брошенные во дворе старые автомобили, а также за другие нарушения.

Министерство юстиции РФ проработает возможность включения в КоАП штрафов за брошенные во дворе старые автомобили, а также за другие нарушения.В новую редакцию КоАП предложено включить штрафы за за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах, парковку на газонах, а также на детских и спортивных площадках, сообщает ТАСС.Размер штрафа для физлиц за эти нарушения может составить до 5000 рублей, для юрлиц - до 35 000 рублей.Впрочем, наказывать предлагается не только граждан, но и нерадивых коммунальщиков. Так, за плохую уборку снега, наледи, обледенений крыш и пандусов для граждан могут ввести штраф до 5 000 рублей, до 20 000 рублей - для ИП и до 70 000 рублей для - юрлиц.За подтопление улиц и тротуаров после дождя или в результате таяния снега ответственных за это граждан предлагается штрафовать максимум на 2500 рублей, индивидуальных предпринимателей - до 5 000, юрлиц - на сумму до 50 000 рублей.