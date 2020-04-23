Известный украинский политолог Михаил Погребинский, услышав новость, что Зеленский предложил Саакашвили войти в состав правительства Украины в качестве вице-премьера по реформам, сначала засомневался в этом.

Известный украинский политолог Михаил Погребинский, услышав новость, что Зеленский предложил Саакашвили войти в состав правительства Украины в качестве вице-премьера по реформам, сначала засомневался в этом."Уже столько ошибок наделал в кадровой политике наш президент Зеленский. Не хватало только Саакашвили! Очевидно, что это еще одна капля в море, которая вытолкнет окончательно нашу страну за границу всего здравого смысла», — заявил в эфире программы "60 минут" Погребинский."Мы видели своевременно взятое интервью у Дубинского, который является голосом Коломойского. Если он сказал, что будет поддерживать кандидатуру Саакашвили, значит, бывший президент Грузии договорился с Коломойским. Иначе быть не может", — уверен политолог.По мнению Погребинского, цель Зеленского состоит в том, чтобы сохраниться на этом посту: "И любое самое противоречивое решение подходит, если оно может позволить ему балансировать в этом кресле, уступая давлению сил, которые формируют политику сегодняшнего украинского государства".Политолог полагает, что все-таки есть еще небольшой шанс, и за кандидатуру Саакашвили не проголосуют."С Коломойским понятно, что договорились. Но я сомневаюсь, что грузин Саакашвили договорился с армянином Аваковым, это маловероятно. У Авакова есть довольно много инструментов влияния, чтобы не допустить этого назначения", — отметил Погребинский.Он подчеркнул, что хорошо лично знает Михаила Саакашвили и встречался с ним, когда тот был еще президентом Грузии."Представить себе, что Зеленский хочет получить какого-то тяжеловеса в политику? Саакашвили воспринимается на Западе, как настоящий реформатор. Поэтому там его назначение будет воспринято позитивно", — считает эксперт.Что же даст наличие Саакашвили во власти Украины простым людям, вопрос риторический. Очевидно только, что "цирк будет продолжаться", заключил Михаил Погребинский.В своем Facebook Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.Замглавы парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила 22 апреля, что кандидатуру Саакашвили уже обсуждают в Верховной раде. Голосование может состояться уже 24 апреля.