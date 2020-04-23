Известный украинский политолог Михаил Погребинский, услышав новость, что Зеленский предложил Саакашвили войти в состав правительства Украины в качестве вице-премьера по реформам, сначала засомневался в этом.
Известный украинский политолог Михаил Погребинский, услышав новость, что Зеленский предложил Саакашвили войти в состав правительства Украины в качестве вице-премьера по реформам, сначала засомневался в этом.
"Уже столько ошибок наделал в кадровой политике наш президент Зеленский. Не хватало только Саакашвили! Очевидно, что это еще одна капля в море, которая вытолкнет окончательно нашу страну за границу всего здравого смысла», — заявил в эфире программы "60 минут" Погребинский.
"Мы видели своевременно взятое интервью у Дубинского, который является голосом Коломойского. Если он сказал, что будет поддерживать кандидатуру Саакашвили, значит, бывший президент Грузии договорился с Коломойским. Иначе быть не может", — уверен политолог.
По мнению Погребинского, цель Зеленского состоит в том, чтобы сохраниться на этом посту: "И любое самое противоречивое решение подходит, если оно может позволить ему балансировать в этом кресле, уступая давлению сил, которые формируют политику сегодняшнего украинского государства".
Политолог полагает, что все-таки есть еще небольшой шанс, и за кандидатуру Саакашвили не проголосуют.
"С Коломойским понятно, что договорились. Но я сомневаюсь, что грузин Саакашвили договорился с армянином Аваковым, это маловероятно. У Авакова есть довольно много инструментов влияния, чтобы не допустить этого назначения", — отметил Погребинский.
Он подчеркнул, что хорошо лично знает Михаила Саакашвили и встречался с ним, когда тот был еще президентом Грузии.
"Представить себе, что Зеленский хочет получить какого-то тяжеловеса в политику? Саакашвили воспринимается на Западе, как настоящий реформатор. Поэтому там его назначение будет воспринято позитивно", — считает эксперт.
Что же даст наличие Саакашвили во власти Украины простым людям, вопрос риторический. Очевидно только, что "цирк будет продолжаться", заключил Михаил Погребинский.
В своем Facebook Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.
Замглавы парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила 22 апреля, что кандидатуру Саакашвили уже обсуждают в Верховной раде. Голосование может состояться уже 24 апреля.