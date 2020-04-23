Свалка в черте Челябинска, которая являлась самой большой в России в пределах города, превратится в экологический парк. Стоимость рекультивации - 4,5 миллиарда рублей. Уже два года полигон ТБО не принимает отходы.

Свалка в черте Челябинска, которая являлась самой большой в России в пределах города, превратится в экологический парк. Стоимость рекультивации — 4,5 миллиарда рублей. Уже два года полигон ТБО не принимает отходы.Восемьдесят пять гектаров мусора практически спрятаны. Первый этап рекультивации обошелся в 650 миллионов. Средства были направлены, как из региона, так и федеральные. Произвели уплотнение грунта, путем добавления суглинка.Ранее полигон представлял собой экологическую катастрофу. Мусор скапливался в 1940 года, и по мнению экологов, выбрасывал в атмосферу до 5-й части всех вредных веществ. Замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков заверил, что до конца 2020 года завершится этап технической рекультивации. В 2021 году полигон будет засыпан землей и на этом месте высадят деревья.В нынешнем году работы по рекультивации активизировались — новый контракт на три миллиарда 816 миллионов заключен с РосРАО — специализированной организацией, занимающейся обращением с радиоактивными отходами. Об этом рассказал ГТРК "Южный Урал" губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Проект на общую сумму 4,5 миллиарда рублей должен избавить город от отравляющего полигона. Однако приступать к культурному строительству пока невозможно. В течение пяти лет должен выйти весь биогаз от десятилетних отложений. Но экопарк, о котором мечтают жители города, обязательно будет.