23.04.2020

2020-04-23 20:50:03

Женщина в Струнино погибла от непогашенной сигареты

Она получила смертельное отравление угарным газом.

В 17.15 23 поступило сообщение о загорании в частном жилом доме по адресу Александровский район, г. Струнино, ул. Речной проезд. По прибытии было установлено, что происходит горение прикроватной тумбочки и тление книг и журналов на общей площади 5 кв.м. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщила пресс- служба ГУ МЧС России по Владимирской области

Пожарными из квартиры была вынесена женщина – хозяйка дома 1957 г.р. в бессознательном состоянии, её сразу передали «скорой помощи». К сожалению, медики констатировали смерть женщины.

Как установили дознаватели МЧС России, женщина имела привычку курить в постели. Неосторожное обращение с огнём привело к ее гибели.