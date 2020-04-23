23.04.2020

2020-04-23 09:30:05

Жителям Петушинского района ограничили доступ в электрички и поезда

У поездов Горьковского направления отменены остановки на станциях Усад, Глубоково, Покров, 113-й км., Омутище, Леоново, Костерево, Болдино, Сушнево. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании. Посадка и высадка пассажиров теперь будет возможны только в Петушках. Для перевозки работников непрерывно действующих производств рекомендовано организовать отдельные поезда. Напомним, в Петушинском районе с 16 апреля установлен карантин по коронавирусу. Ограничительные меры будут действовать до улучшения эпидемиологической обстановки.

«Это вынужденная мера, без которой сегодня просто невозможно побороть волну новой инфекции в районе. Поэтому, прошу всех отнестись к ней с пониманием. Мы будем встречать приезжающих и провожать отъезжающих через КПП. Также вынуждены у каждого человека проводить термометрию, проверять паспорта и другие необходимые документы, – сообщил глава администрации Петушинского района Сергей Великоцкий. – Хочу отметить, что в наш приграничный с Московской областью район традиционно ежедневно прибывает много иногородних, крайне много. А впереди – майские праздники, в которые к нам как обычно потянутся гости. Но сейчас у нас введён карантин, чтобы инфекция не расползалась, чтобы мы смогли победить это страшное зло. Да, неудобство, да, нужно переждать. Но чем быстрее закончится карантин – тем лучше для всех. Поэтому прошу смириться с ограничениями. Сейчас эти новые меры борьбы с вирусом просто необходимы. Чтобы его победить, нам надо разомкнуть цепочку социальных связей. Поэтому прошу вас, земляки, самоизолироваться!»

Напомним, что 16 апреля в Петушинском районе был введён карантин. По данным Роспотребнадзора, высокий процент заражения связан с теми людьми, кто работает в соседних регионах и не соблюдает ограничительные меры по самоизоляции.

Въезд на территорию с особым режимом железнодорожным транспортом допускается только гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в Петушинском районе. При этом они обязаны незамедлительно сообщить в районную администрацию по телефону 8 (49243) 2-71-02 о своём прибытии, о месте и периоде пребывания за пределами территории с особым режимом, а также свои контактные данные и информацию о месте пребывания.

Эти граждане должны уйти на немедленную самоизоляцию на срок не менее 14 календарных дней с момента прибытия на территорию с особым режимом.



