Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек рассказал о планах по выдвижению своей кандидатуры на пост президента страны.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек рассказал о планах по выдвижению своей кандидатуры на пост президента страны.Выборы в президенты Чехии состоятся в 2023 году, но Доминик уже сейчас аккуратно высказывается о своей политической карьере: "Это все еще большой вопрос, но я действительно раздумываю над этим, — признается Гашек, которого цитирует Russia Today. — Меня часто спрашивают об этом и, наверное, этого следовало ожидать".Напомним, что накануне Гашек, который во время своей спортивной карьеры носил прозвище "Доминатор", замкнул тройку в рейтинге лучших вратарей Национальной хоккейной лиги.В бытность игроком он в составе "Детройт Ред Уингз" дважды выигрывал Кубок Стэнли, шесть раз завоевывал индивидуальную награду "Везина Трофи", как лучший вратарь сезона НХЛ, а еще два раза брал "Харт Трофи" — приз самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата.