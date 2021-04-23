Уборка территорий, общественных пространств пройдет на 50-ти площадках во всех районах области. Участие в субботнике примут депутаты всех уровней, волонтёры, активисты и общественники. Во

Уборка территорий, общественных пространств пройдет на 50-ти площадках во всех районах области. Участие в субботнике примут депутаты всех уровней, волонтёры, активисты и общественники. Во Владимире субботник начнётся в 10.00 утра. Активисты «Единой России» освободят от мусора и старой листвы Князь-Владимирское кладбище. В мероприятии примет участие секретарь Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Киселев.