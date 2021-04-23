Во время вручения награды в Ассоциации отметили вклад владимирского мэра в работу местной власти в стране и эффективное управление областным центром.
Главу Владимира Андрея Шохина наградили медалью «За развитие местного самоуправления». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Решение принято Президиумом Высшего совета Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.
Во время вручения награды в Ассоциации отметили вклад владимирского мэра в работу местной власти в стране и эффективное управление областным центром.