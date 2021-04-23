Библионочь во Владимире - состоится 24-го апреля, в эту субботу. Но некоторые встречи состоятся уже сегодня.

"Библионочь" во Владимире - состоится 24-го апреля, в эту субботу. Но некоторые встречи состоятся уже сегодня .Ежегодная акция пройдёт в России уже в десятый раз. В каждом городе - своя программа. Но объединяет их всех тема космоса - "Книга - путь к звёздам". Во Владимире "Библионочь" пройдёт сегодня в отделе Центральной городской библиотеки - юные гости отправятся в путешествие с Алисой Селезнёвой. А на следующий день в восемь вечера состоится квест "Чёрная дыра" - для взрослых посетителей. По традиции, можно будет попасть в книгохранилище - и полистать в перчатках издания 18-го века.