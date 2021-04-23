Планируется, что газоны Владимира украсят более 60 сортов разнообразных цветов.
Во Владимире МКУ «Благоустройство» продолжает наводить марафет на улицах города.
Убирается мусор, красятся, ремонтируются и моются элементы благоустройства. В пятницу, 23 апреля, к этим работам привлекли 11 единиц техники и 72 рабочих.
В частности, сегодня ремонтируются лавочки в Молодежном сквере и у Дома культуры молодежи. Сотрудники красят парковые диваны на Театральной площади. Служба озеленения занимается посевом газонной смеси на улицах Дворянской, Студёной горе и проспекте Ленина.
Планируется, что газоны Владимира украсят более 60 сортов разнообразных цветов.