45-летнюю жительницу Коврова признали виновной в присвоении денег в крупном размере. Как установили следствие и суд, обвиняемая занимала должность бухгалтера в одной из организаций. Она

45-летнюю жительницу Коврова признали виновной в присвоении денег в крупном размере. Как установили следствие и суд, обвиняемая занимала должность бухгалтера в одной из организаций. Она имела доступ к финансовым операциям компании и перевала со счета работодателя себе 250 тысяч рублей. Деньги она потратила по своему усмотрению. Свою вину женщина признала, в содеянном раскаялась. В итоге