Сельским населённым пунктам – газификацию, нормальное здравоохранение, достойные школы, хорошие дороги! Для того, чтобы на село возвращалась молодёжь. Об этом шла речь в ходе рабочей

Сельским населённым пунктам – газификацию, нормальное здравоохранение, достойные школы, хорошие дороги! Для того, чтобы на село возвращалась молодёжь. Об этом шла речь в ходе рабочей поездки депутата ЗакСобрания, члена Регионального политсовета партии «Единая Россия» Алексея Говырина в Вязниковский район. В деревню Афанасьево газ провели год назад. И теперь староста Александр Чунаев говорит, что народу в