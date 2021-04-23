На одной из дорог Миллеровского района Ростовской области автобус Neoplan с тремя десятками пассажиров внутри столкнулся с грузовиком MAN, идущем в том же направлении, передает телеканал . ..

На одной из дорог Миллеровского района Ростовской области автобус Neoplan с тремя десятками пассажиров внутри столкнулся с грузовиком MAN, идущем в том же направлении, передает телеканал "". Пострадал один человек – водитель автобуса. Теперь по факту произошедшего проводится проверка.