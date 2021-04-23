На одной из дорог Миллеровского района Ростовской области автобус Neoplan с тремя десятками пассажиров внутри столкнулся с грузовиком MAN, идущем в том же направлении, передает телеканал . ..
<a href="https://33live.ru/novosti/23-04-2021-est-postradavshie-avtobus-s-passazhirami-stolknulsya-s-gruzovikom-v-rostovskoj-oblasti.html" target="_blank">Есть пострадавшие: автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Ростовской области</a> - На одной из дорог Миллеровского района Ростовской области автобус Neoplan с тремя десятками пассажиров внутри столкнулся с грузовиком MAN, идущем в том же направлении, передает телеканал . ..
[url=https://33live.ru/novosti/23-04-2021-est-postradavshie-avtobus-s-passazhirami-stolknulsya-s-gruzovikom-v-rostovskoj-oblasti.html]Есть пострадавшие: автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Ростовской области[/url] - На одной из дорог Миллеровского района Ростовской области автобус Neoplan с тремя десятками пассажиров внутри столкнулся с грузовиком MAN, идущем в том же направлении, передает телеканал . ..