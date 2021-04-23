Расставание со Светланой Евгеньевной Мельниковой состоялось по взаимному соглашению сторон.

Председатель правления ассоциации "Русская провинция", бывший член Совета Федерации Сергей Рыбаков будет назначен генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Об этом сообщает ТАСС.Напомним, о трудового договора со Светланой Мельниковой, возглавлявшей Владимиро-Суздальский музей-заповедник около девяти лет."Сегодня перед учреждением стоят амбициозные задачи - повышение туристической привлекательности, создание новых музейных проектов и расширение межмузейного сотрудничества. Этот новый этап в развитии музея требует оригинальных идей и подходов, которые предстоит выработать новому руководству. Директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника будет назначен Сергей Рыбаков. Соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.В ведомстве также отметили, что "расставание со Светланой Евгеньевной Мельниковой состоялось по взаимному соглашению сторон".