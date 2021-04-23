Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин записал видеообращение к жителям Украины и президенту Владимиру Зеленскому.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин записал видеообращение к жителям Украины и президенту Владимиру Зеленскому.Глава республики признался, что искренне сочувствует украинцам. По его словам, в стране царит политический хаос. Пушилин подчеркнул, что киевские власти несут полную ответственность за социально-экономический кризис, высокий уровень коррупции и катастрофическую ситуацию в системе здравоохранения.Пушилин заявил, что руководство страны пытается создать образ "невинной овечки", которая пострадала от "мифического агрессора". Политик отметил, что это амплуа очень удобно для властей – так они могут легко просить помощи у западных коллег и уходить от какой-либо ответственности."Мы прекрасно знаем, что имидж беспомощной жертвы обстоятельств не стоит выеденного яйца", – продолжил он.Лидер подчеркнул, что пока украинские чиновники сидят в кабинетах и твердят о "российской агрессии" и "оккупации Крымского полуострова", военные продолжают обстреливать ДНР и ЛНР, калечить и убивать мирных жителей (женщин, стариков и детей) неподконтрольных территорий.В заключение Денис Пушилин обратился к Владимиру Зеленскому с призывом посетить линию соприкосновения. Он уточнил, что готов вместе с главой ЛНР Леонидом Пасечником лично встретить президента, чтобы профессионально обсудить ситуацию и способы ее мирного урегулирования.Ранее назвал способ положить конец боевым действиям в Донбассе. По его словам, вступление в Североатлантический альянс . Президент также считает, что США и Европе следует усилить санкционное давление на Россию.