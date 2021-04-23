Огромным прорывом для области считает Игорь Игошин выделение Минтрансом более одного миллиарда рублей на ремонт дорожной сети.

Огромным прорывом для области считает Игорь Игошин выделение Минтрансом более одного миллиарда рублей на ремонт дорожной сети. Депутат государственной думы совместно с сенатором Ольгой Хохловой неоднократно отправляли запросы в министерство.Наконец, кропотливая работа принесла плоды - Минтранс выделил средства на ремонт и развитие дорожной сети Владимирской области. Игорь Игошин считает, что от дорог не только зависит развитие экономики региона, но и жизнь и комфорт самих жителей.Федерация выделит 260 миллионов рублей, на реконструкцию многострадального Павловского моста. Сейчас речь уже техническая о прохождения денег через торги и бюрократические моменты и создания проектно сметной документации. 68 миллионов на ремонт путепровода в Камешково выделено. Там вся проектно-сметная документация уже готова. Договорились о начале работ, что для меня очень важно, о ливневой канализации, в городе Воинской славы - Ковров. Болезненная проблема, которая стоит очень остро и на нее нужны очень большие деньги. Хорошо, что федерация нас услышала. Считаю эти деньги прорывом для всего региона.