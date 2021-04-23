Обвиняемый с места происшествия скрылся.

Во Владимирской области вынесли приговор 38-летнему гражданину иностранного государства. Он признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.По информации регионального Следкома, утром 15 января прошлого года мужчина пришел к пожилой знакомой и попросил у нее деньги в долг. После того, как женщина отказала ему и начала выгонять из квартиры, иностранец нанес 79-летней потерпевшей тяжкие телесные повреждения в области шеи. В результате его противоправных действий женщина скончалась на месте преступления.Обвиняемый с места происшествия скрылся. При содействии управления уголовного розыска регионального МВД, а также по результатам проведения комплекса судебных экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий, мужчина был установлен и задержан.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.