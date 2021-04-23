Инспекторы регионального управления провели осмотр ручья в микрорайоне Ефимьево.

Инспекторы регионального управления провели осмотр ручья в микрорайоне Ефимьево.Было установлено, что вода в ручье на территории микрорайона визуально чистая, без признаков загрязнения. Однако при осмотре верховьев ручья инспекторы установили источник сброса сточных вод, имеющих признаки хозяйственно-бытового загрязнения, сообщила пресс-служба ведомства.В месте осмотра объекты негативного воздействия, подлежащие федеральному экологическому надзору, отсутствуют, в связи с чем материалы рейда передаются для рассмотрения в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области.Напомним, "Вести" сообщили: жители микрорайона Ефимьево в Вязниках в выходные с удивлением на белый.