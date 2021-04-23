Они могут оценить, насколько удобно и быстро получится выразить свою волю в онлайн-формате. Для этого до 7 мая нужно подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуги. После обработки

Они могут оценить, насколько удобно и быстро получится выразить свою волю в онлайн-формате. Для этого до 7 мая нужно подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуги. После обработки данных в личном кабинете появятся инструкции по дистанционному голосованию. Оно пройдёт с 8 утра 12 мая до восьми вечера 14-го на портале vybory.gov.ru. В дни тестирования