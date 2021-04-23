Какие у них планы на столь неожиданные праздники?

Сегодня Президент России Владимир Путин объявил о больших выходных - граждане будут отдыхать с 1 по 10 мая. 11 мая будет первым рабочим днем. Наши корреспонденты спросили у владимирцев, какие у них планы на столь неожиданные праздники.- Как вы отнеслись к тому, что с 1 по 11 мая будут выходные дни?- Выходные будут? Чудесно! Я очень рада! Большое спасибо, что сказали!- Я работаю, поэтому мне вообще всё равно.*- Шикарно мы отнеслись!- А чем вы будете заниматься с первого по одиннадцатое число?- Отдыхать!- В Одессу поедем.- А я на дачу поеду! Буду на природе- В Нижний Новгород нас пригласили друзья.