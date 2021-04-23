Какие у них планы на столь неожиданные праздники?
Сегодня Президент России Владимир Путин объявил о больших выходных - граждане будут отдыхать с 1 по 10 мая. 11 мая будет первым рабочим днем. Наши корреспонденты спросили у владимирцев, какие у них планы на столь неожиданные праздники.
- Как вы отнеслись к тому, что с 1 по 11 мая будут выходные дни?
- Выходные будут? Чудесно! Я очень рада! Большое спасибо, что сказали!
- Я работаю, поэтому мне вообще всё равно.*
- Шикарно мы отнеслись!
- А чем вы будете заниматься с первого по одиннадцатое число?
- Отдыхать!
- В Одессу поедем.
- А я на дачу поеду! Буду на природе
- В Нижний Новгород нас пригласили друзья.