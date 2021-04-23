Всего за 2020 КСП провела 94 мероприятия на 24 объектах.

Во Владимире перед депутатами горсовета отчитался председатель контрольно-счётной палаты Николай Русаков.План работы КСП на 2020 год выполнен в полном объёме. Мероприятия по финансовому контролю позволили выявить нарушения на сумму более 2 млн 619 тысяч рублей. Объём проверенных средство составил 7 млрд 902 млн рублей.Среди них: неправомерное использование бюджетных средств на сумму 49,98 тысяч рублей; нарушения правил ведения бухучета и составления отчётности - 621,56 тысяч рублей; недочёты при госзакупках – более 1 млн 947 тысяч рублей.Всего за 2020 КСП провела 94 мероприятия на 24 объектах.