Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко планирует принять участие в выборах в Государственную Думу в 2021 году по Чертановскому одномандатному округу (№ 210) Москвы. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Парламентарий пояснил, что уже подал документы для участия в электронном предварительном голосовании Единой России.

Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко планирует принять участие в выборах в Государственную Думу в 2021 году по Чертановскому одномандатному округу (№ 210) Москвы. Об этом он сообщил на своей странице в . Парламентарий пояснил, что уже подал документы для участия в электронном предварительном голосовании "Единой России".Роман Романенко избран депутатом Госдумы VI и VII созывов по Самарской, Оренбургской и Ульяновской областям.«Я подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по одномандатному округу № 210 города Москвы. Намеренно решил идти в Госдуму не по списку, а по округу, чтобы представлять в Парламенте конкретных людей с их конкретными нуждами», – сообщил депутат.Герой России отметил, что с детства мечтал защищать Родину, поэтому стал военным летчиком. С этой же целью он стал космонавтом. После завершения карьеры летчика-космонавта Роман Романенко посвятил себя общественно-политической деятельности для защиты интересов своих сограждан.«Карьера летчика-космонавта завершена. И все же принцип «Служить Родине и защищать!» – по-прежнему смысл моей жизни. Теперь я его реализую в общественно-политической работе, помогая простым людям, защищая их интересы и отстаивая их права», – добавил спикер.Кандидат также подчеркнул, что готов предложить комплексные меры социальной поддержки населения, по его мнению, особенно необходимые после пандемии.В состав Чертановского одномандатного округа Москвы входят районы Юго-Западного административного округа: Северное Бутово, Южное Бутово и Ясенево, а также Южного административного округа: Чертаново Центральное и Чертаново Южное.Роман Романенко – летчик-космонавт, полковник ВС РФ, Герой России. Он совершил два космических полета общей продолжительностью около 333 суток и один выход в открытый космос длительностью более 6 часов.