Частные перевозчики, обслуживающие городские маршруты в Костроме, снова жалуются на условия работы.

Частные перевозчики, обслуживающие городские маршруты в Костроме, снова жалуются на условия работы, хотя тариф на проезд в общественном транспорте в областной столице недавно был повышен до 23 рублей. Мы попытались разобраться, кто и почему «мешает» работать частникам в то время, когда государственные муниципальные предприятия успешно развиваются и постоянно обновляют свой автопарк.В этом году стоимость проезда в общественном транспорте в Костроме, в том числе, после обращения перевозчиков, была поднята с 20 до 23 рублей. Прошлое повышение происходило в областной столице в декабре 2017 года - с 17 до 20 рублей.И тогда, и сейчас частники жаловались на нерентабельность перевозок, говорили, что повышение тарифа позволит им обновить автопарк и водительский состав. Но воз и ныне там. Как в большинстве своем ездили по городским маршрутам неудобные ПАЗики и микроавтобусы, так и продолжают ездить - ничего не меняется. Хотя муниципальным предприятиям, которые функционируют в едином правовом поле с частниками, действующие тарифы работать не мешают. И этот контраст виден невооруженным взглядом - на муниципальных автобусных маршрутах и подвижной состав лучше, и расписание соблюдается, и кондукторы работают, и водители не лихачат и не хамят.Представители частных перевозчиков еще буквально в 2017 году заявляли, что «сами заинтересованы в оказании и качественной и безопасной услуги. А это возможно только тогда, когда на это есть деньги». Ну что же, дополнительные финансовые возможности появлялись и три года назад, и сейчас - но конкретных действий по разрешению проблем и повышению качества услуги для костромичей не видно.Скорее всего тем частным компаниям, которые не готовы функционировать в нынешних рыночных условиях и реализовывать конкретные меры по повышению качества транспортного обслуживания населения, работать на городских маршрутах в Костроме остается недолго. Уже осенью у них истекают действующие контракты. А в администрации Костромы отмечают, что реформирование системы городского пассажирского транспорта - является одним из важнейших вопросов для местных властей. Необходима комплексная работа по оптимизации маршрутной сети, корректировке расписаний движения, оформлению договорных отношений с организациями, проработке вопроса обновления подвижного состава. В итоге общественный транспорт должен стать более комфортным и безопасным для костромичей.Для улучшения транспортного обслуживания администрация Костромы с привлечением профильных организаций проведёт комплексное обследование пассажиропотока, по итогам которого будут приниматься решения о корректировке маршрутной сети с учётом потребности населения. По итогам мероприятий будут приниматься решения об изменении типов и количества транспортных средств на маршрутах. Таким образом, при заключении новых контрактов перевозчикам будут предъявлены повышенные требования к подвижному составу. Прежние транспортные компании, которые будут готовы работать в новых и актуальных условиях, свою деятельность несомненно продолжат. А на место вечно жалующихся и недовольных, придут новые - с более просторными и комфортными автобусами. Подождать осталось не долго.