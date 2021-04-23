Утром 23 апреля на пересечении Ильинского подъезда и Рублево-Успенского шоссе в ближайшем Подмосковье произошло ДТП с участием шести автомобилей, передает телеканал . Среди попавших в ..

Утром 23 апреля на пересечении Ильинского подъезда и Рублево-Успенского шоссе в ближайшем Подмосковье произошло ДТП с участием шести автомобилей, передает телеканал "". Среди попавших в аварию машин – минивэн Aurus Arsenal со спецсигналами. На месте работают сотрудники полиции. Причины произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, в результате массового столкновения никто не пострадал.