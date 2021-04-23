Елена Панова сделала вполне успешную актерскою карьеру. Между тем мечтала красавица о другом.

Елена Панова сделала вполне успешную актерскою карьеру.Между тем мечтала красавица о другом.Елена Панова появилась на свет в Архангельске 9 июня 1977года. Отец будущей знаменитости – режиссер Виктор Петрович Панов – руководил местныммолодежным театром, который сам же и основал. Мама артистки, Жанна Викторовна,давала уроки музыки.Панова, хоть и выросла за кулисами, к театру не тяготела.Елена грезила о балете. К школьному выпускному стало ясно, чтотанцовщицы из дочери режиссера не выйдет. Решено было поступать в театральный.В Школу-студию МХАТ Елена Панова попала только со второйпопытки. Будущая знаменитость пришла на курс Олега Ефремова. За пару лет довыпуска уроженка Архангельска впервые появилась на экранах: ей доверилиэпизодическую роль в картине "Новогодняя история". Получив диплом,Панова стала частью труппы Московского Художественного театра имени А. П.Чехова и продолжила активно сниматься.Популярность к Елене Пановой пришла в 2000-м, после премьерысериала "Граница. Таежный роман". Артистка исполнила роль медсестрыГалины Жгут, ее партнером был Михаил Ефремов. Работа в мелодраме АлександраМитты принесла актрисе не только любовь зрителей, но и Госпремию в области литературы иискусства.Еще одним ярким эпизодом в карьере Елены Пановой стал фильм АлексеяСидорова "Бой с тенью". Лента вышла на экраны в 2005 году.До 2010-го личная жизнь звезды сериала "Граница.Таежный роман" не складывалась, однако в тот год она сошлась сосценаристом и режиссером Антоном Мегердичевым, с которым была знакома благодарявторой части фильма "Бой с тенью". Антон и Елена поженились. Сегодняпара воспитывает дочерей – Марианну и Лидию.О личной жизни актриса и ее супруг говорить не любят. Всоциальных сетях пары только посвященные работе публикации. Антон Мегердичевиногда снимает избранницу в своих картинах. В 2011 году на экраны выйдут двапроекта с участием Елены Пановой – третья часть сериала "Шифр" икартина "Сердце Пармы".