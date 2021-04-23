Елена Панова сделала вполне успешную актерскою карьеру.
Между тем мечтала красавица о другом.
Елена Панова сделала вполне успешную актерскою карьеру.
Между тем мечтала красавица о другом.
Елена Панова появилась на свет в Архангельске 9 июня 1977
года. Отец будущей знаменитости – режиссер Виктор Петрович Панов – руководил местным
молодежным театром, который сам же и основал. Мама артистки, Жанна Викторовна,
давала уроки музыки.
Панова, хоть и выросла за кулисами, к театру не тяготела.
Елена грезила о балете. К школьному выпускному стало ясно, что
танцовщицы из дочери режиссера не выйдет. Решено было поступать в театральный.
В Школу-студию МХАТ Елена Панова попала только со второй
попытки. Будущая знаменитость пришла на курс Олега Ефремова. За пару лет до
выпуска уроженка Архангельска впервые появилась на экранах: ей доверили
эпизодическую роль в картине "Новогодняя история". Получив диплом,
Панова стала частью труппы Московского Художественного театра имени А. П.
Чехова и продолжила активно сниматься.
Популярность к Елене Пановой пришла в 2000-м, после премьеры
сериала "Граница. Таежный роман". Артистка исполнила роль медсестры
Галины Жгут, ее партнером был Михаил Ефремов. Работа в мелодраме Александра
Митты принесла актрисе не только любовь зрителей, но и Госпремию в области литературы и
искусства.
Еще одним ярким эпизодом в карьере Елены Пановой стал фильм Алексея
Сидорова "Бой с тенью". Лента вышла на экраны в 2005 году.
До 2010-го личная жизнь звезды сериала "Граница.
Таежный роман" не складывалась, однако в тот год она сошлась со
сценаристом и режиссером Антоном Мегердичевым, с которым была знакома благодаря
второй части фильма "Бой с тенью". Антон и Елена поженились. Сегодня
пара воспитывает дочерей – Марианну и Лидию.
О личной жизни актриса и ее супруг говорить не любят. В
социальных сетях пары только посвященные работе публикации. Антон Мегердичев
иногда снимает избранницу в своих картинах. В 2011 году на экраны выйдут два
проекта с участием Елены Пановой – третья часть сериала "Шифр" и
картина "Сердце Пармы".