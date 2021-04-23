Об этом стало известно на очередном заседании Молодёжной думы. С приветственным словом к юным законотворцам обратился спикер Заксобрания Владимир Киселев. Он отметил существенный вклад

Об этом стало известно на очередном заседании Молодёжной думы. С приветственным словом к юным законотворцам обратился спикер Заксобрания Владимир Киселев. Он отметил существенный вклад молодых парламентариев в волонтерскую деятельность. Ребята развозили маски, доставляли продукты и лекарства пожилым людям, в том числе ветеранам, отрабатывали заявки, поступавшие в волонтерский центр. Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области Многие из