К ликвидации ЧП привлекалось 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

На пожаре в Гусь-Хрустальном сотрудники МЧС спасли 12-летнюю девочку. Об этом рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.23 апреля в 14:13 пожарным поступил вызов с улицы Речная, где горел дом №23.В одной из двух квартир частного жилого дома началось сильное задымление. В доме находились двое детей 15 и 12 лет. Старший брат заметил огонь, сообщил о пожаре отцу и начал будить сестру, которая в этот момент спала. Девочка проснулась, но из-за сильного дыма не смогла спуститься на первый этаж. Она приняла решение выбираться на крышу пристройки через окно. При помощи лестницы сотрудники МЧС поднялись на крышу и спасли ребёнка. Пожарные также эвакуировали из помещений дома их отца, который вернулся в дом, чтобы помочь дочери.Площадь пожара составила один квадратный метр.К ликвидации ЧП привлекалось 3 единицы техники и 11 человек личного состава.