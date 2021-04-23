Как сообщает МЧС, возгорание случилось в частном доме на улице Речная. В одной из квартир началось сильное задымление. В этот момент в доме находились двое детей – 15-ти и 12-ти лет. Старший

Как сообщает МЧС, возгорание случилось в частном доме на улице Речная. В одной из квартир началось сильное задымление. В этот момент в доме находились двое детей – 15-ти и 12-ти лет. Старший брат заметил дым и сразу позвонил отцу. Потом начал будить сестру, которая в этот момент спала на верхнем этаже. Девочка проснулась, но из-за