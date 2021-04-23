Злоумышленница набирала товар с витрин и незаметно для охраны выносила его наружу...

Участковым уполномоченным полиции ОП «Марьинский» ОМВД России по району Марьино задержана 28-летняя москвичка по подозрению в краже товаров из сети магазинов самообслуживания.В территориальный отдел полиции с заявлениями обратились трое представителей продовольственных магазинов. Они сообщили о кражах спиртных напитков и продуктов питания из помещений торговых точек. Общая сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий участковый уполномоченный полиции на улице Перерва задержал 28-летнюю ранее судимую местную жительницу.Как выяснилось, злоумышленница набирала товар с витрин и незаметно для охраны выносила его наружу. Однако в одном из супермаркетов ее действия по камерам видеонаблюдения были замечены сотрудниками организации, и они сообщили об этом полицию. Установлено, что злоумышленница похищала товар с целью дальнейшей его продажи.По данным фактам отделом дознания ОП «Марьинский» ОМВД России по району Марьино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража», а также по статьям 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18