По мнению экономиста и политолога Александра Дудчака, президент Украины Владимир Зеленский ведет себя несерьезно.

По мнению экономиста и политолога Александра Дудчака, президент Украины Владимир Зеленский ведет себя несерьезно.На днях Владимир Зеленский записал видео, в котором рассказал об итогах прошедшего заседания советников "нормандской четверки", а также о встрече участников подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Помимо этого, лидер Украины обратился к Владимиру Путину.Зеленский предложил президенту России встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Владимир Владимирович уже отреагировал на это, отметив, что лидеру Незалежной необходимо, в первую очередь, общаться с руководителями Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом – с Кремлем.Александр Дудчак считает, что президент Украины выдвигает сомнительные инициативы. "Зеленский со своими инициативами начинает раздражать не только жителей Украины, но и страны Европейского союза", – уверен политолог. Вместо того, чтобы делать подобные заявления, лидеру Незалежной, по мнению эксперта, следовало бы заняться выполнением взятых на себя обязательств на встрече лидеров "нормандской четверки".Напомним, ранее директор Института новейших государствАлексей Мартынов Владимира Зеленского в Москву. Политолог считает, что президент Украины не сможет нанести визит Владимиру Путину, потому что "сам себя боится".