Призвали подрядчика исполнить решение суда. Активисты ОНФ с очередной проверкой в Радужном. Там затягивается ремонт спортзала в кадетском интернате. Суд обязал подрядную организацию

Призвали подрядчика исполнить решение суда. Активисты ОНФ с очередной проверкой в Радужном. Там затягивается ремонт спортзала в кадетском интернате. Суд обязал подрядную организацию устранить нарушения. 15 апреля должен был завершиться первый этап восстановительных работ. Но фактически они ещё даже не начались – констатировали общественники. Алексей Гоголев, юрист «Облстройзаказчика» В ходе судебных разбирательств, иск был удовлетворен